Chico Forti - il comunicato di Loft | le Iene si sono appropriate per la tv di immagini non autorizzate

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 23 maggio 2024) Leaccusano Marco Travaglio di non voler far sapere ciò che aveva dichiarato ad Accordi e Disaccordi nella puntata su Nove del 18 maggio sul caso(quando la puntata integrale è sulle piattaforme Discovery e Tvgià dal 19 maggio u.s.). Se hanno dovuto rimuovere stralci del nostro programma dal loro servizio è perché li avevano presi senza i necessari permessi. Senza alcuna richiesta formale aProduzioni – come indicatogli anche da Warner Bros. Discovery – e senza pagare i diritti di utilizzo per la messa in onda su Italia 1 del 21 maggio che ora dovranno, giustamente, versare a noi.Produzioni srl L'articolo provda Il Fatto Quotidiano. .