Canegrate - smantellata rete di pusher | tre arresti e 45 chili di cocaina sequestrati

(Di giovedì 23 maggio 2024) Gli agenti della Squadra Mobile milanese hanno effettuato un’attività d’indagine volta al contrasto dello spaccio di droga nel Comune difrutto degli approfondimenti investigativi conseguenti ad alcune segnalazioni su un’autovettura indicata come in uso a persone dedite al traffico di sostanze stupefacenti. La mattina di venerdì 17 maggio, la macchina segnalata è stata individuata dai poliziotti nei pressi di un magazzino ubicato nel comune di. Il conducente è sceso, ha preso un qualcosa da un uomo che si trovava all’interno del locale e si è repentinamente allontanato. Ulteriori andirivieni sospetti hanno spinto gli agenti della Mobile a concentrare le attenzioni sul magazzino e, nel corso del servizio, hanno notato uscire dal cancello principale un uomo a bordo di un’autovettura. Quest’ultimo, costantemente pedinato, è giunto davanti ad una palazzina poco distante per poi entrare all’interno di un appartamento con al seguito un borsone prelevato dal portabagagli.