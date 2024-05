Bellinazzo | Sbagliato paragonare Zhang a Yonghong Li per varie ragioni

(Di giovedì 23 maggio 2024) Il giornalista Marcoha espresso il proprio punto di vista sul passaggio dell’Inter da Stevena Oaktree, focalizzando poi la sua attenzione sul percorso dell’imprenditore cinese presso il club nerazzurro e sugli investimenti fatti nell’Inter. STORIA FINITA – Il giornalista Marcoè intervenuto a Sky Sport sul tema del passaggio dell’Inter a Oaktree e sull’esperienza vissuta da Stevenalla guida dell’Inter. L’esperto di economia ha sottolineato come il fondo americano vorrà perseguire una politica fondata su un concetto chiave: «Mi aspetto che adottino una politica all’insegna della stabilità, come si evince dal comunicato diffuso stamattina. La loro intenzione sarà quella di gestire il club con particolare attenzione al profilo finanziario, per poi vendere al momento ritenuto opportuno».lascia da vincente: sfatare quel paragone insensato conLi IL CONFRONTO –ha poi commentato il raffronto, paventato da alcuni, trae l’ex Presidente del MilanLi, entrambi costretti a cedere il timone delle rispettive squadre a causa della mancata estinzione di un debito.

