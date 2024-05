Thiago e il Bologna | scocca l’ora della verità Sale la Juve - scendono le speranze di Joey

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Lacome destinazione più probabile, il Manchester United come potenziale outsider, il Barcellona come suggestione remota. E in tutto questo il? Il, inteso come Saputo e i dirigenti, contano di confrontarsi conMotta a Casteldebole tra oggi e domani. Ma più passano le ore e più prende corpo l’ipotesi che la chiacchierata tra club e allenatore non sarà l’occasione per un rilancio (del club) e un possibile ripensamento (dell’allenatore): il rischio, fondato, è che il faccia a faccia serva solo a certificare un divorzio che è nell’aria da settimane. Tutto può ancora succedere, comprese scelte stranine diin dirittura d’arrivo. Ma al momento quasi tutte le strade dell’italobrasiliano portano allaed è difficile immaginare che il confronto che andrà in scena a Casteldebole nelle prossime ore possa sovvertire questo scenario.

