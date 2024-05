Redditometro - Meloni | Con questo governo nessun grande fratello fiscale

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Roma, 22 maggio 2024 – Il fisco torna a mettere sotto la lente le capacità di spesa degli italiani per risalire ai loro redditi con la nuova edizione del, misura che porta la firma del viceministro Leo e che non piace per niente a Lega e Forza Italia, creando così scompiglio in maggioranza. Il viceministro di Fdi andrà venerdì a spiegare in Consiglio dei ministri la ratio di un adempimento di cui, viste le reazioni a caldo, di certo non erano stati messi al corrente gli alleati. Ma intanto la premierprova a calmare le acque: "Mai' sarà introdotto da. Sono sempre stata contraria a meccanismi invasivi diapplicati alla gente comune", dice la presidente del Consiglio su Facebook. Il presidente del consiglio Giorgiaintervistata da Maurizio Belpietro durante l’evento “Il giorno de La Verità” a Milano, 14 maggio 2024.