Schiaffo della Corte penale | Arrestate Netanyahu e Sinwar L’ira di Tel Aviv | è uno scandalo

(Di martedì 21 maggio 2024) Israele ha patito ieri il colpo politico più duro dai massacri del 7 ottobre quando il procuratoreinternazionale Karim Khan ha annunciato che chiederà mandati di arresto per crimini di guerra nei confronti non solo dei dirigenti di Hamas ma anche del primo ministro Benjamine del ministrodifesa Yoav Gallant. La prima reazione in Israele è stata di shock assoluto, poi anche di oltraggio. Dopo mesi di aspre lacerazioni interne, tutti i principali esponenti politici (dal capo dello Stato Herzog al ministro degli esteri Katz, dai deputatiultradestra nazionalista fino ai laburisti) si sono mobilitati per respingere la fondatezza delle accuse menzionate dal procuratore Kahn e per ribadire la totale certezza che a Gaza le forze armate di Israele ...