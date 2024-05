Successo delle Frecce Tricolori | In Centomila per lo Spettacolo sul Lungomare di Giulianova

(Di lunedì 20 maggio 2024) Teramo -ha ospitato con grandeil primo "AirShow", attirando circa 100.000 persone per ammirare l’esibizione. La manifestazione, che ha celebrato l'Aeronautica Militare e i colori nazionali, ha portato quattro giorni di entusiasmo e partecipazione nella città teramana. Nonostante le condizioni meteo non ottimali, migliaia di visitatori si sono radunati lungo la spiaggia, sule nei punti panoramici diAlta per assistere allofinale. Anche nei giorni precedenti, il Villaggio Tricolore e le iniziative tematiche hanno registrato una grande affluenza, sottolineando l’orgoglio nazionale. "Sono stati momenti indimenticabili in cui ...

