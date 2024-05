Scompare durante una festa - ritrovata nel bosco | bambina di 6 anni muore poco dopo in ospedale

(Di lunedì 20 maggio 2024) Una storia orribile, atroce, che si è tinta di giallo. Unadi 6è improvvisamente scomparsaunain famiglia, con i genitori e gli altri presenti che di colpo non l’hanno più vista e, allarmati, hanno dato il via alle disperate ricerche. Che si sono concluse, purtroppo, nel peggiore dei modi: la bimba è statariversa a terra in mezzo a uned è stata subito trasportata in, dove però è deceduta. La notizia è stata comunicata dalla Polizia cantonale vallesana e ha sconvolto l’intero Paese. Gli inquirenti sono al lavoro per cercare di ricostruire l’esatta dinamica dei fatti. Secondo le prime informazioni disponibili, lastava partecipando a unadi famiglia a Ravoire, nel ...

Italia Viva : sconcerto per la visita del ministro Sangiuliano alle celebrazioni della Madonna della Pace Italia Viva esprime profondo sconcerto per la visita del ministro Gennaro Sangiuliano a Giugliano , proprio durante i festeggiamenti per la ...

La festa in campo, la tempesta fuori. Vincere lo scudetto oggi (anzi ieri, sono settimane che vanno avanti le celebrazioni per la seconda stella) e non sapere ciò che sarà domani. La Serie A si ritrova incredibilmente ad avere dei campioni d’Italia ...

Una bambina di 6 anni è morta all'ospedale di Losanna dopo che nelle scorse ore era scomparsa durante una festa in famiglia ed era poi stata ri Trovata priva di sensi in un bosco . Indagini in corso.Continua a leggere

Festa dei Popoli “on move” mercoledì e domenica. A Thiene ci si unisce divertendosi - festa dei Popoli “on move” mercoledì e domenica. A Thiene ci si unisce divertendosi - Il cambiamento che fa rima con movimento, le buone azioni che si traducono in ottime integrazioni. Si parla di sociale e di accoglienza e si parla sempre ...

Durante una festa di famiglia sparisce bambina di 6 anni, la ritrovano poco lontano priva di sensi, muore appena arriva in ospedale - durante una festa di famiglia sparisce bambina di 6 anni, la ritrovano poco lontano priva di sensi, muore appena arriva in ospedale - Una bambina di soli 6 anni, scomparsa durante una festa di famiglia, è stata successivamente trovata priva di sensi in un bosco e poi dichiarata morta. La famiglia che vive nel Canton Vallese in Svizz ...

Trovata priva di sensi nel bosco dopo essere scomparsa durante una festa: morta bimba di 6 anni in Svizzera - Trovata priva di sensi nel bosco dopo essere scomparsa durante una festa: morta bimba di 6 anni in Svizzera - Una bambina di 6 anni è morta all'ospedale di Losanna dopo che nelle scorse ore era scomparsa durante una festa in famiglia ed era poi stata ritrovata ...