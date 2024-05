Perché questo libro spagnolo non è rivolto ai bambini e non promuove la pedofilia

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di lunedì 20 maggio 2024) Circolano alcune immagini di undal titolo «El niño Jesus no odia a los mariquitas». Tradotto sui social come «Gesù bambino non odia i gay», ilcontiene diverse immagini erotiche. Secondo le narrazioni diffuse online, scatenate da una descrizione dell’opera presente su Amazon, ilsarebbe dedicato aidai 6 anni erebbe la. Secondo molti utenti, tale opera sarebbe collegata alla fantomatica intenzione dell’Unione Europea per indottrinare i nostri figli. Considerate le smentite, e le fonti riscontrate, ilrisulta essere un’opera satirica rivolta a un pubblico adulto. Per chi ha fretta Ilè stato contestato a seguito della pubblicazione su Amazon, nel mese di maggio 2024, dove veniva riportata ...