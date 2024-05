Basket | Milano domina Trento in gara-4 - Olimpia in semifinale contro Brescia

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 19 maggio 2024) Sarà-Germaniladella parte bassa del tabellone in Serie A.-4 dei quarti, alla Il T Quotidiano Arena di, va all’EA7 Emporio Armani di Ettore Messina, che travolge la Dolomiti Energia Trentino per 69-87. Partita da doppia doppia per Nicolò Melli (13 punti e 10 rimbalzi), 14 per Shabazz Napier e 10 per Johannes Voigtmann.chiude l’annata con 15 di Davide Alviti e Kamar Baldwin. Il primo quarto è particolarmente lottato fin da subito. Mirotic e Hommes duellano alla grande vicino a canestro, ognuno con i propri scopi. Napier e Melli sono in ritmo,va sul 9-14, ma arriva la replica di Alviti, Cooke ed Ellis per la pronta reazione trentina. Il punto a punto è continuo, ma l’ultima parola ce l’ha ...