Robert Fico non è in pericolo di vita - dice il vicepremier slovacco Chi è l' uomo che ha sparato al premier

(Di giovedì 16 maggio 2024) Il primo ministronon è più indi. Lo ha detto il vice primo ministro Tomas Taraba alla Bbc, spiegando che l'intervento chirurgico diè andato "bene". "Credo che alla fine sopravviverà", ha aggiunto.è stato posto in stato di coma farmacologico. Ieri il primo ministro è stato gravemente ferito in un attacco con arma da fuoco nella piccola città di Handlova. Dopo laria,è stato portato d'urgenza in ospedale e ha trascorso diverse ore in sala operatoria "lottando per la sua", secondo il ministro della Difesa Kalinak, che ha parlato in una conferenza stampa dall'esterno dell'ospedale doveera ricoverato. Le sue condizioni restano ...

Attentato in Slovacchia . Il primo ministro Robert Fico è rimasto vittima oggi di un tentato omicidio. Un uomo di 71 anni ha infatti sparato contro il premier , il quale è rimasto ferito e si trova ricoverato in ospedale. L'aggressore è stato ...

Si infittisce il mistero sull'uomo che ha sparato a Robert Fico : poeta, scrittore e attivista per la non violenza, è legato intimamente alla destra xenofoba filorussa del suo Paese. Chi è Juraj Cintula?

