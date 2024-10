👉 Corriereadriatico.it: Ascoli incidente mortale, questo pomeriggio (31 ottobre), intorno alle 14.30, lungo la Provinciale Bonifica, al confine tra i territori dei Comuni di Ascoli e Maltignano. A perdere la vita un uomo di Corriereadriatico.it - Ascoli, incidente choc: un'auto si schianta contro il pilone del cavalcaferrovia, Roberto Petrocchi muore sul colpo. Aveva 42 anni Leggi tutto su Corriereadriatico.it ☑️Scopri di più su questa notiziaCorriereadriatico.it:mortale, questo pomeriggio (31 ottobre), intorno alle 14.30, lungo la Provinciale Bonifica, al confine tra i territori dei Comuni die Maltignano. A perdere la vita un uomo di

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:: un'si schianta contro il pilone del cavalcaferrovia, Roberto Petrocchi muore sul;contro pilone di un cavalcavia ferroviario: muore l'uomo alla guida; Bimbo investito da un’, tragedia sfiorata nel Piceno; Bambino in bici travolto da un’. Trasportato in elicottero a Torrette;, investite da un'dopo la spesa. Due donne in eliambulanza a Torrette;sulla Statale ionica, tir si scontra con un': 2 morti; Approfondisci 🔍

Ascoli, incidente choc: un'auto si schianta contro il pilone del cavalcaferrovia, Roberto Petrocchi muore sul colpo. Aveva 42 anni

(msn.com)

ASCOLI Incidente mortale, questo pomeriggio (31 ottobre), intorno alle 14.30, lungo la Provinciale Bonifica, al confine tra i territori dei Comuni di Ascoli ...

Ascoli, auto finisce contro il pilone di un cavalcavia ferroviario: morto il conducente

(ascolinotizie.it)

Drammatico incidente stradale nei dintorni di Ascoli Piceno nel primo pomeriggio di giovedì 31 ottobre: un uomo ha perso la vita mentre stava percorrendo in auto la Strada Provinciale “Bonifica”.

Terribile incidente ad Ascoli: centra il pilone di un cavalcavia e muore

(ilrestodelcarlino.it)

Ascoli, 31 agosto 2024 – Un uomo è morto in un incidente stradale avvenuto nel primo pomeriggio di oggi lungo la provinciale Bonifica ad Ascoli Piceno, nel territorio di Maltignano. L’automobilista ...

Ascoli, auto contro pilone : muore un uomo

(cronachemarche.it)

Maltignano (Ap).- Tragico incidente questo pomeriggio vicino ad Ascoli. L'auto guidata da un uomo procedeva lungo la strada Bonifica nella zona di Maltignano, vicino al capannone CIIP , quando per ca ...