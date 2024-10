Alcaraz a Parigi-Bercy. Lo spagnolo è stato eliminato negli ottavi di finale del Masters1000 francese dal padrone di casa Ugo Humbert. Si confermano le difficoltà in questo 2024 da parte del campione iberico nell’affrontare giocatori al di fuori della top-10, considerando che il ko contro Humbert è l’ottavo (undici in totale) contro tennisti al di fuori della cerchia degli “eletti”. Un’eliminazione sorprendente che potrebbe avere delle conseguenze Anche in ottica ATP Finals. Perché? Attualmente Carlitos è secondo nella Race, ovvero la classifica di rendimento qualificante per la competizione che si terrà a Torino dal 10 al 17 novembre e vedrà al via i migliori otto di questa graduatoria. Al vertice di questa classifica, neAnche a dirlo, c’è Jannik Sinner. Oasport.it - Alcaraz può subire il sorpasso di Zverev. Anche per Sinner cambierebbe tanto verso le Finals Leggi tutto su Oasport.it ☑️Scopri di più su questa notizia su Oasport.it: Inaspettata battuta d’arresto di Carlosa Parigi-Bercy. Lo spagnolo è stato eliminato negli ottavi di finale del Masters1000 francese dal padrone di casa Ugo Humbert. Si confermano le difficoltà in questo 2024 da parte del campione iberico nell’affrontare giocatori al di fuori della top-10, considerando che il ko contro Humbert è l’ottavo (undici in totale) contro tennisti al di fuori della cerchia degli “eletti”. Un’eliminazione sorprendente che potrebbe avere delle conseguenzein ottica ATP. Perché? Attualmente Carlitos è secondo nella Race, ovvero la classifica di rendimento qualificante per la competizione che si terrà a Torino dal 10 al 17 novembre e vedrà al via i migliori otto di questa graduatoria. Al vertice di questa classifica, nea dirlo, c’è Jannik

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:puòildi Zverev. Anche per Sinner cambierebbe tanto verso le Finals; Allarme Carlos: infortunio al braccio, Madrid a rischio e ranking Atp in pericolo; Sinner numero uno al mondo, oggi può già essere decisivo: il motivo; Sinner, nuovoin classifica: c’è già la data; Medvedev out a Dubai, Sinner più vicino al n°2 dopo Indian Wells: gli scenari; Jannik Sinner allunga da n. 1 al mondo: rischioin semifinale agli US Open. E Djokovic…; Approfondisci 🔍

Alcaraz può subire il sorpasso di Zverev. Anche per Sinner cambierebbe tanto verso le Finals

(oasport.it)

Inaspettata battuta d'arresto di Carlos Alcaraz a Parigi-Bercy. Lo spagnolo è stato eliminato negli ottavi di finale del Masters1000 francese dal padrone ...

Ranking Atp, Alcaraz mette Sinner nel mirino: ecco cosa serve per il sorpasso

(msn.com)

Nel 2024 abbiamo visto due titoli del Grande Slam a testa ma l'altoatesino ha avuto più continuità e solidità ed è avanti di oltre 4000 punti nel ranking. Alcaraz non ne ha parlato apertamente ma uno ...

Quando Carlos Alcaraz può soffiare il numero uno a Jannik Sinner

(msn.com)

Jannik può preparare con tranquillità le Olimpiadi senza temere un sorpasso da parte dei suoi rivali più vicini. La competizione a cinque cerchi si terrà dal 27 luglio al 4 agosto, e subito la ...

Shanghai, Sinner come Federer e Djokovic e vuole il sorpasso ad Alcaraz: Jannik nella domenica senza calcio, F1 e MotoGp

(sport.virgilio.it)

Matteo Berrettini, dopo l’eliminazione a Shanghai, riparte dal cemento indoor della Svezia in un torneo che gli può servire ... e Carlos Alcaraz. Sarà una battaglia che durerà a lungo tra lo spagnolo ...