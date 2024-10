Inter-news.it - Un guizzo di Dybala regala ossigeno alla Roma. Sorride Juric

Leggi tutto su Inter-news.it

☑️Scopri di più su questa notizia su Inter-news.it: Termina 1-0 la gara all’Olimpico tra ladi Ivane il Torino, sua ex squadra. Partita complicata e allo stesso tempo importantissima per il futuro del club giallorosso. TRE PUNTI – Si chiude con una vittoria dellala sfida tra i giallorossi e il Torino. All’Olimpico si gioca un pezzo di futuro del club capitolino con Ivanlegato inesorabilmente a questo risultato. Inizio scoppiettante per lache cerca subito il dominio e va a caccia del primo pallone. Dopo dieci minuti arriva il primodei padroni di casa con Zeki Celik che non trova lo specchio della porta. Al 20? invece, arriva il gol del vantaggio della. Svista difensiva dalle parti del Torino, Paulointercetta bene la pe in maniera glaciale beffa gli avversari e porta lain avanti.