L’ex assessore di Valencia: «Questa giunta è negazionista e ha minimizzato»

(ilmanifesto.it)

Spagna (Europa) Giuseppe Grezzi è italiano, ma da ormai un quarto di secolo vive, lavora e fa politica a Valencia, la comunità autonoma epicentro della devastante alluvione che ieri ha colpito la Spag ...

Alluvione a Valencia, la testimonianza del lucano Giuseppe Grezzi

(trmtv.it)

Disastro a Valencia. Abbiamo raccolto la testimonianza di Giuseppe Grezzi, lucano d'origine ed ex assessore della città spagnola.

(trmtv.it)

Clima impazzito: Valencia tra rovine e speranze per un futuro sostenibile

(osservatoreitalia.eu)

Tempo di lettura 2 minuti Clicca e condividi l'articoloIl sud della Spagna vive giorni di dolore e distruzione in seguito a una delle peggiori inondazioni della sua storia recente. Nella sola provinci ...