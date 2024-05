Chef Rubio massacrato di botte sotto casa a Roma posta foto e video sui social | l' accusa agli ebrei sionisti

Chef Rubio , il famoso Chef (al secolo Gabriele Rubini), noto per il suo sostegno alla Palestina, ha postato sul suo account di “X” un video in cui denuncia di essere stato selvaggiamente picchiato dagli “sgherri della mafia sionista”. Mentre ...

ULTIMA ORA: - ULTIMA ORA: - 23:32: chef rubio denuncia sui social, mi hanno massacrato, sono stati sionisti 23:20: Slovacchia: media, Fico in coma farmacologico 22:59: Slovacchia: vicepremier, operazione andata bene, Fico ce la ...

Chef Rubio vittima di una brutale aggressione: “Mi hanno massacrato” - chef rubio vittima di una brutale aggressione: “Mi hanno massacrato” - Botte, lividi e volto completamente tumefatto oltre che sanguinante. chef rubio ha denunciato di aver subito una brutale aggressione. Gabriele Rubini, meglio noto come chef rubio, è stato vittima di u ...

Chef Rubio e la foto col volto tumefatto: “Massacrato dai terroristi sionisti” - chef rubio e la foto col volto tumefatto: “Massacrato dai terroristi sionisti” - Mi hanno aspettato fuori casa in 6 e hanno tagliato i fili del cancello per massacrarmi”. Gabriele Rubini, in arte chef rubio, su X dice di essere stato aggredito. Lo chef ha anche postato delle foto.