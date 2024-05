Alluvione a Bellinzago - il sindaco | Prima volta a memoria d’uomo che esonda anche il Naviglio Martesana

Maltempo, scuole chiuse a Basiano e Masate - Maltempo, scuole chiuse a Basiano e Masate - Ordinanze dei due sindaci Douglas De Franciscis di Basiano e Pamela Tumiati di Masate dopo il nubifragio e gli allagamenti avvenuti ieri, mercoledì 15 maggio 2024.

Milano, esondano Seveso e Lambro. Assessore Granelli: “Una sola vasca non basta” - Milano, esondano Seveso e Lambro. Assessore Granelli: “Una sola vasca non basta” - Allagamenti e traffico in tilt a Milano per il nubifragio che da martedì sera si è abbattuto sulla città. La pioggia andata avanti per tutto il giorno, quasi ...

Il maltempo si abbatte anche sulla Lombardia: fiumi esondati e quartieri allagati - Il maltempo si abbatte anche sulla Lombardia: fiumi esondati e quartieri allagati - L'allerta meteo proseguirà anche nella giornata odierna, con forti precipitazioni previste nelle regioni di Lombardia e Piemonte. A sud, invece, previsto caldo intenso.