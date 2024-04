Quasi orfano - Tango & Cash o Geppi Cucciari? La tv del 25 aprile

(Di giovedì 25 aprile 2024) Per la prima serata in tv, giovedì 25su RaiUno alle 21.25 andrà in onda il film “”, con Riccardo Scamarcio, Vittoria Puccini, Antonio Gerardi e Bebo Storti. Valentino Tarocco, di umili origini pugliesi, è un famoso designer di Milano, noto anche internazionalmente. Ha fondato la sua azienda insieme alla moglie Costanza. Da anni non ha più rapporti con la famiglia d’origine che ha praticamente rinnegato, cambiando anche il cognome in Rocco. Ma, per errore, l’invito ad un importante evento arriva proprio ai suoi parenti, che si presentano improvvisamente a Milano. Proprio quella sera un incidente stradale creerà delle situazioni paradossali riportando Valentino ai suoi vent’anni. Su RaiTre alle 21.20 l’appuntamento è con “Splendida Cornice”.presenta un people show, ...

