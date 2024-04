Vicchio , 1 aprile 2024 - musica , linguaggio universale di pace e speranza. È stata numerosa la partecipazione al concerto "I care. La musica del mondo" che si è tenuto ieri, in occasione della Pasqua, alla Chiesa di San Cassiano in Padule. Il concerto è stato eseguito dall'ensemble Camerata de ... (lanazione)

vicchio, un convegno sulla visione economica di Don milani - Il 27 aprile la presentazione del libro ‘Don milani, alle radici dell’economia alternativa’ nell’ambito del centenario della nascita del priore di Barbiana ...lanazione

Don milani, la Camera dei deputati rende omaggio al priore di Barbiana - Dopo i saluti della vicepresidente della Camera, Anna Ascani sono intervenuti Margherita Cassano, Giuliano Amato, don Luigi Ciotti, Rosy Bindi, tra i presenti il sindaco di vicchio Filippo Carlà Campa ...lanazione

Colta da malore in una zona impervia, 75enne soccorsa dai pompieri e portata in ospedale - E' successo nel comune di vicchio, in località Rupecanina, dove una donna di 75 anni è stata colta da un malore in una zona impervia. Sul posto, intorno alle ore 15:10, sono intervenuti i vigili del f ...055firenze