Di Gennaro guida il carro dei non campioni d’Italia | la situazione in casa Inter

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Diè rientrato in tempo a Milano, dopo anni di esperienza in realtà più piccole, per festeggiare lo storico ventesimo Scudetto dell’. Un premio che arricchisce il suo palmarès e quello dei suoi più noti compagni di squadra ma con una distinzione piuttosto evidente MILANO – L’di Simone Inzaghi lunedì 22 aprile 2024 è diventata Campione. Con cinque giornate di anticipo. Un titolo già festeggiato in occasione dell’ultimo vittorioso Derby di Milano a San Siro ma destinato a festeggiamenti prolungati. Tutti ihanno lasciato, in qualche modo, il proprio segno sullo Scudetto numero venti. Quello della Seconda Stella nerazzurra. Tutti o quasi… Chi non è mai sceso in campo può considerarsi campionea tutti gli effetti? La ...