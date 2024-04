Perché non mi dichiaro antifascista La rivelazione del generale Vannacci

(Di martedì 23 aprile 2024) Al centro della puntata del 22 aprile di Quarta Repubblica, condotta da Nicola Porro su Rete 4 c'è la politica con i risultati delle elezioni regionali in Basilicata e le candidature per le elezioni europee. A seguire il dibattito si infiamma sulle accuse di fascismo al governo Meloni e le follie del politicamente corretto in Italia. In collegamento c'è ilRoberto: "Io ho scritto un libro che pensavo di distribuire ai miei contatti, circa trecento persone, e poi quando qualcuno ha pensato di demonizzarlo, il libro è uno dei più venduti del panorama italiano". La "censura", prosegue l'autore de Il mondo al contrario, "ottiene l'effetto contrario. Il mio libro è stato definito impresentabile e irricevibile. Io sono stato demonizzato e Scaraffia che ha letto il libro è l'unica che ha scritto una recensione vera". "Ma ...

Il Clandestino , la fiction di Rai 1 con Edoardo Leo, non va in onda lunedì 29 aprile . Dunque, salta l’appuntamento tradizionale di inizio settimana in prima serata sul primo canale. Il Clandestino , perché salta la puntata del 29 aprile Malgrado il successo in fatto di ascolti de Il Clandestino che ha sempre battuto l‘Isola dei Famosi 2024 in ogni scontro diretto, la fiction con protagonista Edoardo Leo non va in onda lunedì 29 ... (dilei)

Antonella Clerici non fa sconti stasera a Belve. La conduttrice si racconta a 360 gradi tra carriera e vita privata, senza tralasciare nulla, nemmeno alcune delusioni ricevute in Rai. "La prova del cuoco è stato un grandissimo successo e lei disse 'stavolta mi dovranno mettere al posto del... (today)

Israele, cresce protesta in università Usa: 150 arresti a New York: ... ma il numero totale di arresti non è chiaro. Il giornale studentesco Washington Square News ha ... per la fine del conflitto, perché abbiamo bisogno di un maggiore accesso per il personale umanitario, ...

"Wyatt Earp", il West e una giovinezza turbolenta: Kevin Costner è un Earp aderente alla leggenda (per altro non poco contestata in anni recenti) ma la prima parte se la mangia Gene Hackman, torreggiante nella figura del patriarca Earp