Lite tra automobilisti - spunta una pistola | denunciato per minacce

(Di domenica 21 aprile 2024) Modena 21 aprile 2024 – Durante unafraestrae una scacciacani per intimorire il ‘rivale’. È l’episodio avvenuto sabato a Modena. Alla vista dell’arma l’altro automobilista si è allontanato per rivolgersi immediatamente ai carabinieri: l’autore del gesto è stato così subito identificato, rintracciato ealla procura per minaccia grave dai militari dell’Arma. La scacciacani utilizzata dall’automobilista per intimidire il secondo i carabinieri l’hanno trovata nell’abitazione dell’uomodurante una perquisizione.

