Lascia l’ex e lui la minaccia | “Faccio vedere i tuoi video intimi mentre lavori ai colleghi”

(Di sabato 20 aprile 2024) Non potrà avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla ex compagna un 36enne, che quando lei lo hato, l'ha perseguitata eta.

Gianni Sperti con la sorella Cinzia a Verissimo raccontano un periodo complicato vissuto in famiglia. Cinzia Sperti è stata vittima di violenze dal suo ex, padre delle sue figlie, e dopo la denuncia ... (fanpage)

I carabinieri hanno arrestato e portato in carcere un 55enne per atti persecutori. Ha cercato più volte di strangolare l'ex convivente che lo aveva lasciato , a salvarla sono stati i figli . Una ... (fanpage)

Non potrà avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla ex compagna un 36enne, che quando lei lo ha Lascia to, l'ha perseguitata e minaccia ta.Continua a leggere (fanpage)

Lascia l’ex e lui la minaccia: “Faccio vedere i tuoi video intimi al lavoro ai colleghi” - Non potrà avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla ex compagna un 36enne, che quando lei lo ha Lasciato, l'ha perseguitata e minacciata ...fanpage

Zuncheddu: legale, 'processo Lascia l'amaro in bocca' - "Le motivazioni dicono che il testimone oculare è stato sicuramente imbeccato dal poliziotto nel momento in cui ha accusato Beniamino Zuncheddu. Quindi, il testimone d'accusa non aveva visto ed è stat ...ansa

Fifa, continua la battaglia alle commissioni degli agenti: Infantino chiede aiuto ai governi - Continua l'impegno della Fifa e di Gianni Infantino contro le commissioni per gli intermediari. Il numero 1 dell'organizzazione calciatica mondiale ha attaccato con un lungo ...ilmessaggero