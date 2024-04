Fiera dei Librai - sabato 20 aprile si parte con la 65^ edizione

(Di venerdì 19 aprile 2024) Bergamo.202024 alle ore 12.00 si inaugura la 65^deiBergamo con il tradizionale taglio del nastro alla presenza delle autorità e dei partner sostenitori della manifestazione. Ladeiè in programma dal 20al 1 maggio nella tensostruttura collocata sul Sentierone di Bergamo ed è organizzata da Promozioni Confesercenti, Sindacato Italiano(SIL) e dalle librerie indipendenti aderenti a Li.Ber – AssociazioneBergamaschi. Più di 80 autori e autrici e un programma variegato che accanto alle nuove uscite del panorama editoriale nazionale propone approfondimenti, storie del territorio e momenti di condivisione adatti ad ogni età. Tre le sedi degli incontri, oltre alla Spazio ...

dopo una giornata di polemiche , ieri sera l'assessore capitolino alla Cultura, Miguel Gotor, ha fatto sapere all'Ansa che l'au tori zzazione per lo spettacolo del rodeo con monta dei tori i non sarà ...

Dal 20 aprile al 1° maggio Bergamo si anima di parole ben scritte: torna a Bergamo la Fiera dei Librai , l’evento di letteratura contemporanea pensato e organizzato con passione per gli amanti della ... (bergamonews)

Librai e libraie indipendenti, tavoli e scaffali dove scoprire romanzi, saggi, volumi di storia locale e storie per piccoli lettori. Oltre ottanta ospiti per un denso programma culturale, due premi ... (ecodibergamo)

