(Di giovedì 18 aprile 2024) VERONA – Riportare al centro dell’attenzione il valore della moderazione a tutela del benessere e della salute: questo è l’obiettivo del documento scientifico “diine in dosi moderate nell’ambito di uno stile di vita sano” presentato a, nello spazio di Confagricoltura, durante l’incontro promosso dae dal L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Consorzio Bufala Dop, eletto il nuovo cda Prosciutto di Parma, in vigore il nuovo Piano di Regolazione dell’Offerta ALT Stazione del Gusto apre a Ostia A Striscia la notizia Neeru Chauhan presenta la ricetta del “Lamb Tawa Masala” Conclusa la semifinale del concorso ...

Agronetwork e il Cluster nazionale Agrifood presentano a Vinitaly il Position paper sugli effetti dell’assunzione di vino in modo responsabile - Agronetwork e il Cluster nazionale Agrifood presentano a Vinitaly il Position paper sugli effetti dell’assunzione di vino in modo responsabile “In questa logica la tesi oggi dominante per cui non ...webmagazine24