Contratto a tempo pieno per un tecnico service

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Unjunior: questa la figura professionale richiesta. L’offerta è riservata alla categoria degli orfani, delle vedove nonchè dei profughi e scade il 28 febbraio 2025. La figura ricercata deve occuparsi dell’installazione, del collaudo, dell’avviamento, della manutenzione e della riparazione di inverter fotovoltaici e storage, colonnine di ricarica per veicoli elettrici, di cabine di trasformazione, di sistemi di telecontrollo. Il luogo di lavoro è Castel Bolognese: è necessario un diploma di perito elettronico, elettroo informatico e un’esperienza nella mansione di almeno 2 o 3 anni e l’essere automuniti. Ilofferto sarà adeterminato o indeterminato a seconda del profilo e dell’esperienza. L’orario sarà a: 8,30-12,30 e ...

Maria Rauccio 43 anni, è una rider di Just Eat di Prato. Dopo vent’anni di lavoro come cuoca, ha deciso di cambiare vita nel giugno 2023. «L’idea di imparare un mestiere nuovo , avere un contatto con ... (iodonna)

Pratiche doganali e spedizioni - Ocean export operator a Segrate. Contratto full time per gestire spedizioni e contatti con clienti nazionali e internazionali. Retribuzione IV livello Ccnl. Info su Afolmet.it.msn

Imbianchini, cuochi e addetti alle pulizie - Offerte di lavoro dai Centri per l’impiego di Massa Carrara: addetto pulizie, imbianchino, panificatore, elettricista, addetto alla vendita, aiuto cuoco. Candidature su https://lavoro.regione.toscana.lanazione

Candidature per venditori e addetti alla logistica - Venditori, addetti alla logistica, hostess e steward di cassa e accoglienza. Queste alcune figure ricercate dalla catena Tecnomat, ex Bricoman, che assume personale in Toscana. Le selezioni sono rivol ...msn