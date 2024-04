Terzo settore | la vera forza Non ricordiamoli solo quando si va a votare

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 14 aprile 2024) Firenze, 14 aprile 2024 – Un grazie doveroso, un abbraccio sincero. Per le azioni svolte ma anche per il conforto dato.applausi per i 4800 volontari che hanno partecipato sotto il coordinamento della Protezione civile alla grande mobilitazione per l’alluvione del novembre scorso in Toscana. Sono stati loro la colonna che non ha mai mollato, che c’è sempre stata. Esempio migliore della Toscana che si dà da fare, mette da parte le polemiche, si rimbocca le maniche, cerca di alleviare sofferenze e risolvere piccoli e grandi problemi. Anche stavolta il volontariato ha dato il meglio, ha mostrato cosa vuol dire solidarietà concreta, bene comune, obiettivi condivisi. E’ la faccia della Toscana più bella di cui andare orgogliosi. Sempre. Non scordiamocelo mai. Ci sono le associazioni legate alla Chiesa e quelle laiche: tutte insieme lavorano per il prossimo. Lo ...