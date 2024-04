Circolare choc | l’Università di Bari scheda chi collabora con Israele

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di lunedì 8 aprile 2024) Per darvi l’idea dell’aria che tira, sappiate che chi ci ha segnalato laindirizzata ai Direttori di dipartimento deldegli Studi diha ritenuto più sicuro non firmarsi perché “purtroppo non tira una bella aria”. Ed è comprensibile, visto quanto sta succedendo: a Torino gli studenti pro-Palestina irrompono al Senato accademico e impongono ai professori il boicottaggio di, checché ne dica il rettore Geuna e il suo presunto “momento di ascolto”; 1700 docenti firmano contro lazione con Tel Aviv; le piazze ribollono. La notizia però è clamorosa ed è il classico esempio di come all’inferno si scenda a piccoli passi: si inizia con le okkupazioni pro-Hamas, si passa dall’uso improprio della parola “genocidio” brandita come Protocolli dei Savi di Sion e si arriva a ...