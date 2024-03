Inter | andamento dei prestiti | Carboni per la bandiera | Satriano scatto

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 4 marzo 2024) Molti giocatori di proprietà dell’sono protagonisti dinei principali campionati europei. Valentinfirma un assist “inutile” in Monza-Roma (1-4). In Francia ottime notizie per Martin(e anche per Joaquin Correa). RIEPILOGO– Altra giornata dai colori chiaroscuri per i giocatori dell’in prestito. In Serie A sorride Gaetano Oristanio, che dalla panchina assiste all’importante vittoria del Cagliari in casa dell’Empoli. Va invece male a Valentin. Che firma un assist contro la Roma, ma è quello delladel Monza nell’1-4 finale. Mentre in Serie B la Sampdoria di Filip Stankovic e Sebastiano Esposito è l’unica a sorridere. Col portiere titolare e l’attaccante in panchina nel 3-1 corsaro in casa ...