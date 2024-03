Anziana picchiata e rapinata in casa finisce in ospedale

(Di lunedì 4 marzo 2024) Un tentativo di furto sfociato in un’aggressione ai danni di un’signora di Fondi, rimasta traumatizzata dall’accaduto.Un’esperienza traumatica per un’signora, derubata e aggredita inpropria durante il weekend. Nella notte tra sabato e domenica un uomo di 49 anni si è introdotto furtivamente dentrodi un’, a Fondi, tentando di derubarla, per poi picchiarla. Aggredisceinper derubarla e la picchia: arrestato 49enne Ore convulse per una signora di Fondi che tra sabato 2 e domenica 3 marzo è stata assalita mentre era in. Un soggetto, classe ’75, si sarebbe introdotto furtivamente intentando di derubarla di soldi e averi. La donna, scoperto l’intruso, è ...

Si barrica in casa e prova a disfarsi della droga bloccato dai carabinieri: SCAURI Ha tentato di disfarsi della droga gettandola nel water. È quanto accaduto a Scauri, dove i carabinieri della stazione hanno arrestato un uomo di 34 anni del posto. Si tratta di ...ilmessaggero