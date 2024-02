In Umbria un’azienda raccoglie l’eredità dei norcini

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Il termine norcino in italiano indica colui che per lavoro macella i maiali e ne lavora le carni. Un’etimologia che racconta quanto questa arte sia radicata nella citta di Norcia in particolare e più in generale in tutta l’. Fin dall’età romana e per secoli ierano chiamati a portare la loro professionalità lontano da casa: all’inizio dell’inverno lasciavano l’altipiano per scendere a valle e raggiungere le città e le campagne dell’, della Toscana, delle Marche e del Lazio, fino ad arrivare a Roma stessa. Si muovevano lungo i sentieri della transumanza per portare ovunque le proprie conoscenze: non erano solo macellai, ma anche esperti di anatomia suina, veterinari e profondi conoscitori delle spezie, delle conce e della conservazione. Del resto l’allevamento suino è stato storicamente favorito in ...