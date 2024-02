Negarsi | mostrare indifferenza o dire l’esatto opposto di ciò che si pensa per farsi desiderare | la psicologia inversa può avere tante volti ma è davvero una strategia efficace in amore? E può essere d’aiuto per ravvivare un rapporto quando le cose non vanno? Ne abbiamo parlato con la psicologa e psicoterapeuta Carolina Traverso

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Cercare di portare qualcun altro a fare qualcosa che desideriamo faccia, affermando il contrario o comportandoci in modorispetto a ciò che pensiamo. Semplificando, si potrebbe descrivere così la, un meccanismo che puòmolteplici sfaccettature, a seconda dei contesti e delle finalità per cui lo si utilizza. Relazione di coppia, le dieci domande sul vostro partner a cui dovreste saper rispondere X ...

Mercoledì delle Ceneri: card. Betori (Firenze), “la conversione che ci è chiesta ha una precisa direzione, è un ritorno”: “Convertirsi, come chiede la Quaresima, non significa cambiare rotta, far prendere una direzione diversa alla vita, magari seguendo l’impulso dominante nella cultura diffusa, quello di accumulare ...agensir