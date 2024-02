Lollobrigida | “Beefsteak di ceci? Non è logico”

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) ROMA – “Non è del tutto, a mio avviso, che chi vuole consumare o vendere prodotti vegetali per motivi etici o salutistici, o per gusto, abbia piacere a definirli con richiami lessicali a prodotti di provenienza animale”. Lo ha detto il ministro dell’Agricoltura, Francesco, rispondendo a interrogazioni sulla revisione del divieto della denominazione L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Agricoltura,: “Colmare gap tra domanda e offerta lavoro, consulenti centrali” Celle ipogee di Melinda,: “Modello di sostenibilità” Agroalimentare, fumata nera dai 27 su Nuove tecniche genomiche Assicurazioni, Urso: “Nel ddl su calamità da compagnie almeno 30% pagato in tempo breve” Carrello tricolore, ...