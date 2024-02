Catania | tenta la “truffa dello specchietto” | denunciato 24enne

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di martedì 27 febbraio 2024) Pubblicato il 27 Febbraio, 2024 L’app YouPol è uno strumento gratuito e disponibile per tutti, semplice e sicuro, che permette di inviare segnalazioni, anche in forma anonima, con la possibilità di allegare video, audio, immagini e testo. Nata per segnalare episodi di spaccio di droga e di bullismo, è stata poi implementata anche con la possibilità di segnalare in modo discreto episodi di violenza domestica e permette lo scambio in tempo reale di messaggi e di file multimediali. L’efficacia di questo presidio di sicurezza, perfettamente in linea con l’ormai diffusa padronanza della gestione dei social media, si è ulteriormente dimostrata nei giorni scorsi quando, proprio tramite una segnalazione pervenuta alla Sala Operativa della Questura di, sul terminale dell’app Youpol – gli agenti delle volanti, sono stati inviati presso una stazione di servizio di ...