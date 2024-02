Convocati Atalanta | presente Lookman con il Milan La lista di Gasperini

Si recupera il ventitreesimo turno di Serie C girone A e l’ Atalanta U23 di Modesto è impegnata in casa contro il Renate di Colombo. Per gli orobici un gran ... (infobetting)

Stefano Pioli , tecnico rossonero, ha stilato la lista dei convocati per Milan-Atalanta di stasera. In ritiro anche un giocatore a sorpresa (pianetamilan)

Ceccarini: "La Juve dovrà lavorare a rinnovi "pesanti". In porta piacciono Carnesecchi e Di Gregorio": Tra questi c’è sicuramente Carnesecchi, che si sta conquistando il posto da titolare nell’Atalanta dove la concorrenza è di tutto rispetto se si pensa che c’è anche un altro grande portiere come Musso ...tuttojuve

Cagliari-Napoli, prepartita: attesa per le scelte di Calzona, torna Zielinski: Out anche Ngonge per un risentimento muscolare, non è neanche nella lista dei Convocati. Per il resto tutti a disposizione: pronto allora Meret tra i pali. Conferme anche per Rramhani e Juan Jesus ...tuttonapoli

MN24 – Milan Atalanta, sorpresa tra i Convocati di Pioli: c’è anche Raveyre: Manca sempre meno alla sfida di questa sera tra Milan e Atalanta, gara in programma a San Siro e valevole per la ventiseiesima giornata del campionato di Serie A. Secondo quanto appreso da Milannews24 ...milannews24