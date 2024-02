Ciclismo? Più impianti e meno tasse | come rilanciare il movimento

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 25 febbraio 2024) Il caso della “tassa” di 5 euro per poter correre su strada, appena varata dalla Feder, a partire dalle categorie giovanili, ha alzato un polverone e il presidente Cordiano Dagnoni, che sul provvedimento ha messo la firma, non si sottrae alla richiesta di spiegazioni, in una lunga chiacchierata con Libero: «Mi preme dire che si tratta di una facoltà, non obbligo, concessa alle società organizzatrici delle gare regionali di ogni categoria o specialità. Non ritengo corretto definirla “tassa” o “balzello” », sottolinea Dagnoni, «e la delibera presidenziale è stata utilizzata perché il Consiglio federale di gennaio era slittato e serviva un provvedimento che rendesse la decisione operativa in tempi brevi, visto l'imminente inizio della stagione». C'è chi ha preso subito posizione contro. «È vero che Lombardia, Emilia Romagna e Toscana hanno comunicato di non aver ...