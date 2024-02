Truffe E' boom di colpi agli anziani. Le istruzioni di Comune e carabinieri

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 24 febbraio 2024) Un vademecum per difendersi dai malintenzionati e non cadere nelle. L’amministrazione ha preso in prestito l’elenco puntuale di accorgimenti redatto daiper pubblicarlo sulla rete civica. Obiettivo dell’operazione cercare di fornire strumenti utili, per difendersi da questo tipo di reati, in aumento: "Il fenomeno dellee tentativi di– sottolinea il sindaco Riccardo Lazzerini – riguarda purtroppo tutti i Comuni d’Italia e non solo Impruneta ma abbiamo voluto dare un segnale dopo un episodio, accaduto a una nostra concittadina, che è stato denunciato dal nipote su Facebook. La donna, di 82 anni, è stata contattata telefonicamente da un falso maresciallo deiche le comunicava che il figlio aveva avuto un ...