Il guru consiglia tisane e meditazione per curare il tumore | ma il giudice lo assolve

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Vincenzo Paolo Bendinelli, «» del centro olistico Anidra di Genova, era stato condannato in primo grado per la morte di Roberta Repetto. Alla donna fu tolto un neo senza anestesia su un tavolo da cucina. E morì due anni dopo mentre veniva curata con. La corte d’appello ha ribaltato la sentenza di primo grado,ndo Bobby «perché il fatto non sussiste». Bendinelli era a processo per omicidio volontario con dolo. In primo grado erano cadute le accuse di violenza sessuale e circonvenzione di incapace. I giudici hanno invece condannato Paolo Oneda, il medico che ha asportato il neo e che era tra i referenti del centro. Secondo i togati c’è stata negligenza. Vincenzo Paolo Bendinelli Il centro Anidra, che viene usato anche come location di matrimoni ed agriturismo, è stato venduto ...