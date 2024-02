Grande Fratello | Mirko e Perla | tutta la verità in diretta

(Di giovedì 22 febbraio 2024)Brunetti eVatiero: finalmentelain. Le parole dei due fidanzatiBrunetti eVatiero sono finalmente tornati insieme. Nella scorsa puntata tra i due fidanzati c’è stato il confronto decisivo fuori dalla porta rossa, dove i due hanno sigillato il loro ritorno di fiamma con un bacio.sono in attesa di viversi fuori dalla Casa. L’ex gieffina rivela: “L’intensità è rimasta la stessa a 48ore da quel Ti amo fuori dalla porta rossa. Stando qui dentro ho tante paure perchè penso tantissimo. Io ho paura che lui magari non riesca ad accettare cose che sono accadute quattro mesi fa”. ...

Al Grande Fratello 2024 si torna a parlare di Perla e Mirko. Dopo la scorsa puntata in cui i due si sono dichiarati di volerci riprovare, i due ex ... (superguidatv)

Grande Fratello, Stefano Miele eliminato. Beatrice Luzzi distrutta e in lacrime «Ora sono sola, non ce la faccio»: Beatrice Luzzi perde un altro pezzo di cuore. Dopo Vittorio ad essere eliminato dalla casa del Grande Fratello è Stefano Miele. Le lacrime dell'attrice sono più che comprensibili, Stefano era la sua ...

Stefano Miele eliminato dal Grande Fratello 2023/ Beatrice Luzzi: “Sto male, mi hanno tolto tutto…”: E’ arrivato il verdetto del televoto per la 38esima puntata del Grande Fratello 2023, l’arduo compito di dare il nome dell’eliminato è stato affidato a Beatrice Luzzi in qualità di grande amica dei ...

"Grande Fratello", lo sfogo di Federico Massaro: "Non sono mai stato un bambino come gli altri": Non capita spesso che Federico Massaro parli di sé, ma nell'ultima puntata del "Grande Fratello" il giovane non riesce a trattenere le emozioni e si confida nel suo confessionale parlando del suo ...