Cisterna di Latina, fiori e lacrime per Nicoletta e Renée: "Hanno dato la vita perché hanno amato tanto"

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di giovedì 22 febbraio 2024)di– Tanti, tante persone e tante: è un bagno di folla, fra rabbia e dolore, quello che ha preso parte ai funerali di: madre e figlia vittime del duplice omicidio (leggi qui) consumatosi adi. In questo giorno di dolore, in cui tutta la comunità si è stretta attorno ai parenti delle due donne, duemila persone erano presenti alle esequie celebrate presso la Chiesa di Santa Maria Assunta in Cielo. Di seguito il testo dell’omelia di don Paride Bove, parroco di San Valentino, che ha presieduto le esequie concelebrate dagli altri parroci della città. «Nessuno ha un amore più grande di questo: dare la suaper i propri amici» (Gv 15,13) “Carissimi fratelli e sorelle, ...