Strage di Fidene compiuta da Claudio Campiti alla riunione di condominio | cos' è successo l' 11 dicembre 2022

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) L'112021, 57 anni, irrompe in unadie uccide quattro persone. Il racconto delladi

Strage di Fidene, la ricostruzione: dalla sparatoria al bar al processo contro Claudio Campiti: “Adesso vi ammazzo tutti”. Claudio Campiti è entrato nel gazebo, ha chiuso la porta e si è messo a sparare. Quattro le vittime nella strage Fidene avvenuta l’11 dicembre 2022. Ora per Campiti è ...

Stasera in TV: film, programmi e serie di oggi mercoledì 21 febbraio: Il film di Philippe Falardeau è ambientato a New York negli anni Novanta e racconta la storia di Joanna (Margaret Qualley), aspirante scrittrice, che lavora come assistente di Margaret (Sigourney Weav ...

Chi l’ha visto Casi stasera, 21 febbraio: si torna su Liliana Resinovich: Non solo la morte di Liliana Resinovich: nella diretta di questa sera Federica Sciarelli si occuperà anche della strage di Fidene. Riepiloghiamo l’episodio per chi non lo ricorda. L’11 dicembre del ...