Champions | Arnautovic | gol tra più importanti mia carriera

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) "È uno dei gol piùdella mia. Non era un periodo facile, dopo gli infortuni mi serviva tempo. Nelle ultime settimane non ho fatto gol in tante occasioni e sono qui per farlo, oggi ne ho sbagliato due che dovevo fare ma i tifosi e i compagni mi hanno fatto sentire che erano dietro di me. Mi hanno dato energia per fare il gol". Lo ha detto l'attaccante dell'Inter Marko, intervistato da Sky dopo la vittoria contro l'Atletico Madrid in cui ha segnato il gol decisivo. "L'abbraccio di gruppo è un segno per queste partite? Siamo un gruppo fantastico, i titolari e chi entra fa vedere che siamo un gruppo molto forte. Chi è fuori non abbassa la testa, cerca sempre di far tutto per vincere. Il gruppo è meraviglioso. Troppo stretto l'1-0? No, abbiamo vinto. Sappiamo che a Madrid sarà 0-0, sarà tosta però abbiamo ...