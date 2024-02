Metalmeccanici | i sindacati chiedono un aumento di 280 euro | più welfare e 35 ore di lavoro

(Di martedì 20 febbraio 2024) Più soldi, piùe meno ore di. Non siamo certo alle richieste avanzate daiamericani o tedeschi e accordate dai rispettivi datori dima anche iitaliani provano a recuperare un po’ del potere d’acquisto massacrato negli ultimi anni e a strappare condizioni occupazionali più compatibili con un equilibrio vita/. Fiom-Cgil, Fim-Cisl e Uilm-Uil hanno presentato la piattaforma unitaria per il rinnovo del contratto, in scadenza il prossimo 30 giugno, per il 2024-2027. Contratto che interessa più di 1,5 milioni di lavoratori. Sul fronte salariale, la richiesta dimedio, relativa al triennio, è pari a 280sul trattamento economico minimo. Tra le novità, la richiesta di sperimentare la riduzione ...

