Risotto agli asparagi | io lo faccio così | è cremosissimo!

Leggi tutta la notizia su pianetadonne.blog

(Di domenica 11 febbraio 2024) Ilè un grande classico, ma per renderlo indimenticabile, metto in atto alcuni trucchetti davvero golosi e antispreco. Innanzitutto, non getto la parte bianca e dura dei gambi, ma ne utilizzo qualche pezzo per preparare il brodo, insieme ad altri ortaggi. La sezione centrale, invece, viene ridotta in rondelle e saltata in padella con metà porro e le punte. Per individuare quale parte scartare degli ortaggi, uso il vecchio metodo delle nonne: li piego uno ad uno. Il punto in cui si spezzano è quello che separa la parte legnosa da quella tenera. Facile, vero? Lo conoscevate anche voi? Termino, poi, la preparazione mantecandolo con il burro freddo e parmigiano come se piovesse. La resa è cremosissima e saporita. Che ne dite di cucinare insieme? Mettiamoci al lavoro, si comincia!...