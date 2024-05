Giorgetti d’Italia | il ministro è bonus ma non è fesso Conti a posto e niente sconti ai poteri forti

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di domenica 19 maggio 2024) Con quel cognome da italiano medio il suo destino sembrava segnato: ragioniere del catasto a Cazzago Brabbia, un paesino sul lago di Varese nel quale la pesca sportiva è quasi più popolare del gioco del calcio e il bar del centro più autorevole di un’aula del Parlamento. Giancarlo, invece, sin da ragazzo aveva scelto di essere un po’ tutto, il provinciale che gioca e calcio e pesca, ma anche il ragioniere che si laurea e che magari finisce per fare ildell’Economia negli anni in cui gli occhi dei mercati finanziari mondiali sono puntati suiitaliani con le pupille fisse come i gufi reali siberiani, così diffuse dalle sue parti. Nella sua Padania, anzi, no, in Pianura Padana, anche se il lapsus non è geografico ma politico, visto che il, dopo gli iniziali passi non d’oca nei movimenti ...