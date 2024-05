Zes unica - fondi sbloccati per il credito d' imposta

Zona economica speciale, parte la corsa alle agevolazioni - Zona economica speciale, parte la corsa alle agevolazioni - Parte la corsa alle agevolazioni fiscali con la nuova ZES unica. Dopo l'approvazione in autunno del decreto ... offre la possibilità per le imprese di ottenere un credito d'imposta variabile secondo ...

Zes unica, sbloccati i fondi per chi investe in Sardegna: occasione per il Sulcis - Zes unica, sbloccati i fondi per chi investe in Sardegna: occasione per il Sulcis - Il ministro delle Finanze Giorgetti firma il provvedimento per liberare 1,8 miliardi di euro di credito d’imposta ...

Tavelli: «Caso Inter A casa mia l’unica soluzione amichevole a un debito è restituire» - Tavelli: «Caso Inter A casa mia l’unica soluzione amichevole a un debito è restituire» - LE PAROLE – «A casa mia quando uno ha un debito l’unica soluzione amichevole è restituire ... Cos’è un coinvolgimento significativo C’è un credito e c’è un debito, si chiude se il debitore onora il ...