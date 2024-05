Bradley Cooper dovrebbe ispirare l' abbigliamento di tutti i papà

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di domenica 19 maggio 2024)è... semplicemente premuroso. Sembra il tipo di persona che si ricorderebbe del tuo ordine di caffè dopo averlo sentito solo una volta; il tipo di persona pronto a chiamarti un taxi se fossi in difficoltà. Ha il classico modo di fare di un, se vogliamo. È logico che ci siano deistilosi ed energici chero ispirarsi a lui. L'altro giorno a New York, ad esempio,ha indossato un cappellino da baseball e degli occhiali da sole. É una combinazione piuttosto classica per i personaggi molto famosi che vogliono rimanere in incognito. Ha poi indossato la sua giacca sportiva preferita, quella della sua squadra di football americano preferita (forza Eagles!). Celebrity Sightings In New York City - May 15, 2024 GothamSebbene il candidato all'Oscar sia di ...