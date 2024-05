Benvenuto assassino - sull’accoglienza a Chico Forti scoppia la polemica

(Di domenica 19 maggio 2024) Il Fatto Quotidiano ha sollevato un’accesasul ritorno diin Italia, criticando aspramente l’accoglienza riservata al condannato da parte della premier Giorgia Meloni. Dopo anni di detenzione negli USA,è arrivato ieri all’aeroporto militare di Pratica di Mare, ma l’accoglienza solenne non è passata inosservata.Leggi ancheForte al Tg1: “Mi sono dichiarato colpevole solo per avere l’estradizione”. ÈIl quotidiano diretto da Marco Travaglio evidenzia come la richiesta del Dipartimento di Giustizia americano e della Casa Bianca di evitare la spettacolarizzazione dell’arrivo sia stata completamente ignorata. Il giornale sottolinea che la premier non ha resistito alla tentazione di usare l’evento per rivendicare la credibilità internazionale ...

Emozione, lacrime, agitazione. E un filo di inevitabile ansia per un momento atteso da 25 lunghi anni. Maria, mamma 96enne di Chico Forti , si prepara a festeggiare il ritorno in Italia del figlio: «Sono felicissima, è un sogno che si avvera», ha ...

Oggi Il Fatto Quotidiano titola sul ritorno di Chico Forti in Italia. E lo fa criticando l’accoglienza fatta dalla premier Giorgia Meloni per il condannato, detenuto in tutti questi anni negli USA, raggiunto ieri all’aeroporto militare di Pratica ...

Chico Forti, per il governo è l’anti-Salis: «Successo ottenuto grazie al silenzio» - chico forti, per il governo è l’anti-Salis: «Successo ottenuto grazie al silenzio» - Qualcuno, negli ambienti diplomatici, la chiama la regola del silenzio. E il principio suona più o meno così: meno si alza la voce in pubblico, più alte sono ...

Chico Forti, in Italia dopo 24 anni di carcere negli Usa: “Ho sognato ogni giorno questo momento” - chico forti, in Italia dopo 24 anni di carcere negli Usa: “Ho sognato ogni giorno questo momento” - "Ho sognato ogni giorno questo momento". chico forti affida in serata al Tg1 le parole che condensano il senso di una giornata che lo ha visto rientrare in ...

L’emozione dello zio: "Ha vinto la guerra" - L’emozione dello zio: "Ha vinto la guerra" - Gianni forti esprime gioia per il trasferimento di chico dalla Florida all'Italia grazie all'Aeronautica militare, dopo anni di battaglie. Resta il rammarico per non averlo fatto rientrare prima. "È ...