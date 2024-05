Boxe | l' ucraino Usyk batte Fury e diventa campione dei pesi massimi  

(Di domenica 19 maggio 2024) AGI - L'Oleksandrha battuto il britannico Tysonper 'split decision' (voto non unanime dei giudici) a Riyadh e ha conquistato il primo titolo mondiale indiscusso deiin 25 anni, un'impresa senza precedenti nell'era dellaa quattro cinture.è stato aggressivo all'inizio, maha gradualmente preso il sopravvento e il "Re degli zingari" è stato salvato dalla campana nel nono round prima di subire ai punti la sua prima sconfitta in carriera. Con questa vittoria Oleksandraggiunge il suo nome accanto a quello di miti delladel calibro di Muhammad Ali, Joe Louis e Mike Tyson comeindiscusso dei, il ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DEL MATCH FURY NON CI STA: “AVEVO VINTO, subito LA RIVINCITA!”; USYK: “SONO PRONTO” QUANTI SOLDI HANNO GUADAGNATO FURY E USYK 01.43 Grazie per averci seguito e appuntamento al prossimo ...

