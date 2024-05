Scontro frontale vicino a Padova - morta coppia di motociclisti

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di domenica 19 maggio 2024) Due coniugi veneziani, di 68 e 66 anni anni che viaggiavano in sella a una moto sono morti in unocon un furgone sulla via Romea all'altezza di Codevigo, in provincia di. L'impatto con il mezzo guidato da un cittadino tedesco è avvenuto intorno alle 20.30 di ieri sera, in un'ora di punta del traffico per il rientro dal mare. Per la, residente a Spinea, che viaggiava da Chioggia in direzione di Venezia, non c'è stato nulla da fare. Locon un famiglia tedesca che andava in vacanza Dopo l'allerta degli altri automobilisti, sul posto è arrivata un'ambulanza del servizio Suem insieme ai vigili del Fuoco die a una pattuglia della Polizia Stradale. A bordo dell'auto coninvolta nelloc'era una famiglia tedesca con genitori ...